Визит в Вашингтон. Зеленский назвал приоритеты переговоров с Байденом 21 сентября, 14:07 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его визита в Вашингтон одним из главных вопросов станет защита Украины системами противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 21 сентября.

Зеленский подчеркнул, что во время массированного удара России по Украине этой ночью было уничтожено большинство ракет — 36 из 43: «Но только большинство. Не все».

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«Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату. Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой. Российский террор должен проиграть», — написал он.

Президент поблагодарил страны, которые уже передали Украине противоракетные системы, и спасателей, которые ликвидировали последствия нового ночного удара.

18 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. На следующий день он выступил на общих дебатах, где напомнил мировым лидерам о преступлениях России, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира. 20 сентября президент принял участие в заседании Совбеза ООН. Он раскритиковал организацию и предложил реформы для преодоления вето РФ.

Во время визита в Вашингтон 21 сентября Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом. СМИ писали, что США объявят о новом пакете военной помощи на $325 миллионов.