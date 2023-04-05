Мир должен требовать от России полного вывода войск из Украины — Дуда 5 апреля, 20:58 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Мировые лидеры должны требовать от России полного вывода войск с территории Украины, ни о каких попытках «замирения» не может идти речи. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления во дворе Королевского замка в Варшаве в среду, 5 апреля.

Польский лидер вспомнил о своем разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед началом полномасштабного вторжения России 23 февраля 2022 года, во время которого сказал, что Украина всегда может рассчитывать на Польшу.



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Дуда отметил, что российский диктатор Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей, Россия понесла огромные потери, но война еще далека от завершения. Он повторил, что Украине необходима поддержка и дальнейшие поставки современного вооружения.

Польский президент также подчеркнул, что стране-агрессору России не удастся разделить и поссорить Украину и Польшу.

Он повторил, что только Украина имеет право решать, на каких основаниях возможны переговоры с Россией, а ни о каких договоренностях за спиной Украины не может идти речи. По словам Дуды, если кто-то в мире начинает с ним подобный разговор, он советует им посетить Бучу, Бородянку и Ирпень.

«Мы, поляки, верим, что Украина защитит себя от российской агрессии, миллионы ее граждан смогут вернуться в свои дома, которые мы поможем отстроить, Украина присоединится к НАТО и ЕС. Мы верим в вас и вашу победу», — добавил президент Польши.

5 апреля Владимир Зеленский посетил Варшаву по приглашению польского президента Анджея Дуды. Это третий его выезд за границу за время полномасштабного вторжения и первый официальный визит вместе с первой леди Еленой Зеленской.