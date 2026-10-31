Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом

Зеленский прибыл в Турцию (Фото: Скриншот из видео / Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, прибыл в Стамбул , где у него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По его словам, стороны обсудят усиление безопасности украинцев, развитие двустороннего партнерства и возможности для дипломатических перспектив. К тому же, в ходе встречи планируется уделить внимание вопросам судоходства в Черном море.

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Кроме того, у Зеленского запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем.

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28 октября в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Эрдоган заявил, что Турция готова присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией для прекращения войны.

7 октября Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, они обсуждали ситуацию в Черном море.

Президент Турции заявил, что усилия по обеспечению безопасного судоходства в Черном море имеют большое значение. Он выразил готовность Анкары всегда содействовать инициативам, направленным на налаживание прямых контактов между Россией и Украиной.