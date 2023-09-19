Зеленский встретился с ранеными украинскими военными в США 19 сентября, 01:46 Зеленский посетил раненых украинских военных (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных, которые проходят лечение и реабилитацию в Нью-Йорке. Глава государства вечером 18 сентября прибыл в США с рабочим визитом.

Об этом сообщает Reuters.



Украинский лидер вечером 18 сентября прибыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. Президент сообщил, что сразу из аэропорта поехал в госпиталь, чтобы посетить украинских защитников.

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Зеленский выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Также у него запланирован ряд рабочих встреч. В частности, в Вашингтоне пройдут переговоры с президентом США Джо Байденом и лидерами палат и партий Конгресса.

Владимир Зеленский посетил больницу университета Стейтен-Айленд в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, прибыл в Нью-Йорк, где проходит 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Вместе с главой государства с визитом в США находится первая леди Украины Елена Зеленская. У нее запланировано несколько выступлений на полях Генассамблеи ООН, переговоры с гендиректором ВОЗ, встреча с семьей Клинтонов и открытие вместе с ЮНЕСКО выставки, посвященной разрушению украинского культурного наследия.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в США может встретиться в частности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Бразилии Лулой да Силвой.