Решающий звонок. WP узнал, как принималось решение о визите Зеленского в США 23 декабря, 12:50 Владимир Зеленский в Конгрессе США (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Решающим «катализатором» визита стал телефонный разговор Байдена и Зеленского 11 декабря.

Об этом идет речь в материале The Washington Post, главные факты из которого приводит НВ.

Издание отмечает, что еще раньше президент Украины давал понять Байдену, что хотел бы совершить свою первую с начала вторжения зарубежную поездку именно в США. Тем не менее, ситуация с безопасностью в Украине делала такую ​​поездку «почти невозможной» до декабря.

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К концу ноября разговоры стали более предметными, пишет WP, а 11 декабря Байден в телефонном разговоре с Зеленским рассказал президенту Украины что дал указание Пентагону уделить первоочередное внимание ПВО Украины и что передача Киеву противоракетной батареи Patriot теперь является реальной возможностью.

Также президент США сообщил Зеленскому о «позитивных сигналах» из Конгресса о готовности законодателей поддержать пакет помощи Украине на сумму $45 млрд.

Однако по мнению представителя Белого дома, с которым пообщалось издание, именно новость о ЗРК Patriot, похоже, подтолкнула Зеленского совершить поездку как можно быстрее.

14 декабря Белый дом направил Зеленскому официальное приглашение, через два дня президент Украины согласился совершить поездку, а 18 декабря высокопоставленные чиновники США получили известие, что визит официально подтвержден и Зеленский прибудет в Вашингтон через три дня.

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Для того, чтобы попасть в США, Зеленский прибыл поездом в Польшу, а затем на самолете отбыл в Вашингтон. По данным ВВС, в полете борт сопровождали самолет-разведчик НАТО и американский истребитель F-15.



В США он встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

