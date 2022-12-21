Подарок из Бахмута. Зеленский передаст Байдену и Конгрессу США украинский флаг, подписанный бойцами ВСУ 21 декабря, 10:28 Владимир Зеленский во время визита в Бахмут (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон передаст Конгрессу США и американскому лидеру Джо Байдену сине-желтый флаг, полученный от бойцов ВСУ накануне в Бахмуте.

Об этом сообщает CNN.

Ранее Зеленский рассказал, что во время визита 20 декабря в город, который считается одной из самый горячих точек фронта, военный вручил ему украинский флаг, подписанный бойцами на передовой. На видео, которое показывает телеканал, тот благодарит и говорит, что это подарок «нашим братьям в США».

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«Ситуация у нас сложная. Враг увеличивает количество своих войск, но наши ребята мужественнее. Нам нужно более сильное оружие. Мы передадим благодарность наших ребят Конгрессу США и президенту США за поддержку, но ее [поддержки] недостаточно», — цитирует CNN Зеленского.

Во вторник, 20 декабря, Зеленский с необъявленным визитом посетил Бахмут Донецкой области, где встретился с защитниками города. Утром 21 декабря он подтвердил, что отправился в США — это его первый визит за границу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Там он встретится с американским президентом Джо Байденом, выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч. Также Белый дом подтвердил, что объявит о новом пакете помощи Киеву на почти $2 миллиарда, который будет включать ЗРК Patriot.