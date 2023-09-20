Российский постпред Небензя пытался сорвать выступление Зеленского в Совбезе ООН. Премьер Албании ему ответил — видео 20 сентября, 22:17 Василий Небензя (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Постоянный представитель страны-агрессора России Василий Небензя в среду, 20 сентября, пытался сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности ООН.

Как сообщает The Guardian, Небензя требовал от премьер-министра Албании Эди Рамы, чья страна сейчас председательствует в Совбезе, объяснить, «на каком основании вы предлагаете предоставить слово» Зеленскому, апеллируя к тому, что Украина не является членом Совбеза.



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Рама ответил, что выступление Зеленского первым позволит членам Совбеза отреагировать на его заявления, и напомнил, что «лица, непосредственно заинтересованные в исходе рассматриваемого вопроса, могут при необходимости выступить перед членами Совета». Небензя в ответ заявил, что Албания «запятнает [свое] председательство».

Рама после этого сказал, что, если Небензя считает выступление Зеленского нарушением, Россия может остановить войну, и тогда президент Украины не будет выступать.

Владимир Зеленский опубликовал в X (Twitter) видео с этим фрагментом выступления Рамы и поблагодарил его за позицию.

«Сегодня в СБ ООН вы показали всему миру, как правильно обращаться с Россией, ее ложью и лицемерием», — написал украинский президент.