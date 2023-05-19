Зеленский в Саудовской Аравии встретился с представителями Ирака, Омана, Кувейта и ОАЭ

19 мая, 20:47
Поделиться:
Премьер Ирака Мухаммад Шиа Саббар Ас-Судани и президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Премьер Ирака Мухаммад Шиа Саббар Ас-Судани и президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 мая, встретился в Джидде с премьер-министром Ирака и главами делегаций ОАЭ, Кувейта и Омана.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил премьера Ирака Мухаммада Шиа Саббара Ас-Судани за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за поддержку Киева в резолюциях Генассамблеи ООН. Они обсудили возможное участие Ирака в украинской формуле мира. Зеленский пригласил собеседника в Украину с визитом.

Видео дня

Читайте также:

Позиция государств Залива играет все большее значение для Украины в условиях войны. Слева направо: эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман, эмир Кувейта Наваф ас-Сабах, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа (Фото:Getty Images) Как шейхи помогают Украине. Причем здесь игра престолов, Иран и «нефтяная удавка» для России — BBC News Украина

Во время встречи с делегациями ОАЭ, Омана и Кувейта Зеленский рассказал о ситуации на фронте, обсудил украинскую формулу мира, работу «зернового коридора» и сотрудничество в будущем. Украина и ОАЭ договорились обменяться делегациями.

Украинский президент также поблагодарил наследного принца Кувейта шейха Мешаля Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, в Генассамблее ООН, и за энергетическую помощь.

Офис президента
Фото: Офис президента

Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. Он принял участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде и провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Позже президент Украины прибудет в японскую Хиросиму на саммит лидеров G7, где в том числе встретится с американским коллегой Джо Байденом.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ирак ОАЭ Саудовская Аравия Кувейт Владимир Зеленский Оман

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X