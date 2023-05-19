Зеленский в Саудовской Аравии встретился с представителями Ирака, Омана, Кувейта и ОАЭ 19 мая, 20:47 Премьер Ирака Мухаммад Шиа Саббар Ас-Судани и президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 мая, встретился в Джидде с премьер-министром Ирака и главами делегаций ОАЭ, Кувейта и Омана.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил премьера Ирака Мухаммада Шиа Саббара Ас-Судани за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за поддержку Киева в резолюциях Генассамблеи ООН. Они обсудили возможное участие Ирака в украинской формуле мира. Зеленский пригласил собеседника в Украину с визитом.



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Во время встречи с делегациями ОАЭ, Омана и Кувейта Зеленский рассказал о ситуации на фронте, обсудил украинскую формулу мира, работу «зернового коридора» и сотрудничество в будущем. Украина и ОАЭ договорились обменяться делегациями.



Украинский президент также поблагодарил наследного принца Кувейта шейха Мешаля Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, в Генассамблее ООН, и за энергетическую помощь.



Фото: Офис президента

Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. Он принял участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде и провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Позже президент Украины прибудет в японскую Хиросиму на саммит лидеров G7, где в том числе встретится с американским коллегой Джо Байденом.