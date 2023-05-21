«Арабский мир не принимает российскую версию происходящего». Почему визит Зеленского в Саудовскую Аравию является сверхважным — журналист

21 мая, 00:55
NV Премиум
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Рабочий визит президента Украины в Королевство Саудовская Аравия (Фото:Офис президента Украины)

Рабочий визит президента Украины в Королевство Саудовская Аравия (Фото:Офис президента Украины)

19 мая президент Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств в Джидде.

Также он провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Что это означает для Украины и России, в эфире Radio NV объяснил главный редактор издания Украина по-арабски Мохаммад Фараджаллах.

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Интервью NV Саудовская Аравия Владимир Зеленский Лига арабских государств Радио NV Война России против Украины

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