Украина и Польша договорились о поставках БТР Rosomak, самоходных минометов Rak и систем ПВО Piorun 5 апреля, 19:20 Президент Владимир Зеленский в Польше 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польша поставит Украине бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве в среду, 5 апреля.

Глава государства сказал, что Украина и Польша договорились о пакете военной помощи, необходимой защитникам Украины «именно сейчас». По его словам, речь не только о поддержке, а и о сотрудничестве, в том числе в формате закупок, которое усилит оборонный потенциал обеих стран.



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«Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности, очень эффективных Piorun… МиГов и другого вооружения», — подчеркнул Зеленский.

Издание TVP Info сообщило, что Зеленский и Моравецкий подписали соглашения о поставках в Украину польской военной техники, сотрудничестве стратегических компаний и участии Польши в послевоенном восстановлении Украины.

5 апреля Владимир Зеленский посетил Варшаву по приглашению польского президента Анджея Дуды. Это третий его выезд за границу за время вторжения и первый официальный визит вместе с первой леди Еленой Зеленской.

