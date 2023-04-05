Много встреч и вопросы безопасности. В Офисе президента раскрыли подробности визита Зеленского в Польшу 5 апреля, 10:30 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в среду, 5 апреля Владимир Зеленский прибыл на территорию Польши, у главы государства запланировано много встреч.

«Президент в Польше. Он начал вместе с первой леди Украины свой официальный визит. Можно сказать, что он встретится с президентом Польши, своим коллегой Анджеем Дудой, с премьер-министром Матеушем Моравецким», — сказал Никифоров в эфире телемарафона.

Видео дня

По словам спикера главы государства, у Зеленского «будет много других двухсторонних и многосторонних встреч».

Никифоров рассказал, что вечером у Зеленского запланирована большая речь для поляков и украинцев, находящихся в Польше, а главной темой переговоров станут вопросы безопасности.

Читайте также: Великобритания и Польша построят два поселка для вынужденных украинских переселенцев

«Оборона будет на первом месте, абсолютно очевидно. Будем говорить об обороне, об экономике, будем говорить о трансграничном движении, в частности, о железнодорожном сообщении, о расширении возможностей для пересечения границы. Будем много говорить об экономике как на государственном уровне, так и на запланированной встрече с представителями бизнеса. Будем говорить о наших европейских делах, санкциях — большой перечень тем», — сказал он.

В среду, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посещает Польшу по приглашению польского президента Анджея Дуды. О визите было объявлено за два дня.

После начала полномасштабного вторжения это первый официальный визит президента Украины в Польшу, хотя за этот период он уже несколько раз посещал страну во время других международных поездок.

