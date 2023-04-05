Дуда вручил Зеленскому орден Белого орла — высшую награду Польши 5 апреля, 13:19 Дуда вручил Зеленскому орден Белого Орла (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву получил от польского коллеги Анджея Дуды орден Белого орла. Это самая высокая награда Польши.

Об этом сообщила канцелярия Дуды.

Там объяснили, что вручили Зеленскому награду за заслуги в углублении отношений между двумя странами, деятельность в сфере безопасности и устойчивость в защите прав человека.

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«Несомненно, вы, Владимир Зеленский, уникален. Сложно скрыть слезы, наблюдая за вашим служением родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы являетесь образцовым лидером государства и нации», — цитирует RMF Дуду.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Орден Белого Орла — старейшая и высшая награда Польши. Ее вручают за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед страной выдающимся поляков и высшим представителям иностранных государств.

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5 апреля Зеленский прибыл в Варшаву с первым официальным визитом с начала полномасштабной войны. Вместе с первой леди Еленой Зеленской их приняли в президентском дворце. Президент Украины встретится с польскими политиками, подпишет соглашения и выступит во дворе Королевского замка.