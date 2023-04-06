«Больше не боимся России». В Польше рассказали, почему анонсировали визит Зеленского заранее 6 апреля, 10:19 Владимир Зеленский во время выступления в Варшаве, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Польша анонсировала визит президента Украины Владимира Зеленского за несколько дней до его прибытия, поскольку «больше нет страха перед россиянами», заявил спикер МИД Лукаш Ясина в интервью CNN.

Он рассказал, что обычно Варшава успешно скрывает информацию о визитах чиновников, как, например, о приезде американского лидера Джо Байдена в феврале.

«Это было нелегко[…] Но мы больше не боимся россиян и решили сообщить [о визите Зеленского] за два дня до него, чтобы дать полякам возможность приехать в Варшаву и принять участие в выступлении двух лидеров», — сказал Ясина.

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С начала полномасштабного вторжения РФ Владимир Зеленский только три раза выезжал за пределы Украины. О его визитах официально сообщали в день прибытия.

5 апреля он вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил Польшу. Там он встретился. в частности, с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Варшава и Киев договорились о мощном пакете военной помощи. Также президент выступил с речью перед поляками и украинцами.