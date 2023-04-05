Зеленский и Дуда договорились о мощном пакете военной помощи Украине 5 апреля, 16:01 Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Варшаве 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда договорились о предоставлении Украине мощного пакета военной помощи. Об этом глава украинского государства сказал во время пресс-конференции с Дудой в Варшаве в среду, 5 апреля.

«…Мы обсудили усиление нашей армии, и это очень важно. Мы сегодня обсудили, приняли решение и еще будем обсуждать… относительно мощного оборонного пакета, который усилит наших людей», — заявил Зеленский.



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Он поблагодарил Польшу за решение о новом пакете помощи, который поможет защитить жизни бойцов Сил обороны Украины.

«Сегодня мы тут, в Варшаве, но там — в окопах Бахмута, Марьинки, Авдеевки — находятся наши люди, настоящие воины, мужчины, женщины, абсолютно крепкие люди, которых мы, к сожалению, из-за России теряем каждый день… Они рискуют своими жизнями не только ради украинцев, но и ради будущей жизни и ваших детей, детей Европы», — добавил украинский президент.

Дуда также заявил, что Украина и Польша работают над новым объемным договором между странами, и выразил надежду, что его подпишут в ближайшее время. Он отметил, что украинцы и поляки не должны «чувствовать границы между нами».

«Она будет границей в политическом и географическом понимании, но мы хотели бы иметь две сотрудничающих страны, чтобы это было сообщество двух братских соседних народов, которые любят друг друга», — отметил Дуда.

Польский президент также рассчитывает, что после вытеснения российских оккупантов из Украины «откроются ворота для еще лучшего экономического развития между нами».

5 апреля Владимир Зеленский посетил Варшаву по приглашению польского президента Анджея Дуды. Это третий его выезд за границу за время вторжения и первый официальный визит вместе с первой леди Еленой Зеленской.