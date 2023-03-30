Во время выступления Зеленского в парламенте Австрии пророссийские депутаты покинули зал
Владимир Зеленский во время выступления в австрийском парламенте (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австрии в четверг, 30 марта. Во время его речи депутаты от пророссийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) вышли из зала.
Об этом сообщает The Guardian.
Зеленский обратился к парламенту по видеосвязи. Ранее против его выступления были правые популистские партии, ссылаясь на военный нейтралитет страны.
Во время речи Зеленский подчеркнул, что морально придерживаться нейтральной позиции против зла невозможно. Он пригласил спикера нижней палаты парламента Австрии Вольфганга Соботку и других парламентариев в Украину, чтобы увидеть, что Россия принесла в Украину, развязав большую войну.
«Поддержать наших людей сейчас означает понять, как важно не остаться морально нейтральными ко злу. Это не о геополитике. Это о том, что люди всегда должны оставаться людьми, беречь человечность и цивилизованность», — сказал президент.
Представители Австрийской партии свободы присутствовали на начале выступления, а потом ушли, оставив на столах таблички с логотипом партии и надписями «место для нейтралитета» или «место для мира».
До сегодняшнего дня Австрия оставалась одной из трех стран ЕС, перед парламентом которой не выступил Зеленский после начала полномасштабного вторжения РФ. Еще две — Болгария и Венгрия.