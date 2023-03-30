Во время выступления Зеленского в парламенте Австрии пророссийские депутаты покинули зал 30 марта, 13:27 Владимир Зеленский во время выступления в австрийском парламенте (Фото:REUTERS/Lisa Leutner)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австрии в четверг, 30 марта. Во время его речи депутаты от пророссийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) вышли из зала.

Об этом сообщает The Guardian.

Зеленский обратился к парламенту по видеосвязи. Ранее против его выступления были правые популистские партии, ссылаясь на военный нейтралитет страны.

Видео дня

Во время речи Зеленский подчеркнул, что морально придерживаться нейтральной позиции против зла невозможно. Он пригласил спикера нижней палаты парламента Австрии Вольфганга Соботку и других парламентариев в Украину, чтобы увидеть, что Россия принесла в Украину, развязав большую войну.

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

«Поддержать наших людей сейчас означает понять, как важно не остаться морально нейтральными ко злу. Это не о геополитике. Это о том, что люди всегда должны оставаться людьми, беречь человечность и цивилизованность», — сказал президент.

Представители Австрийской партии свободы присутствовали на начале выступления, а потом ушли, оставив на столах таблички с логотипом партии и надписями «место для нейтралитета» или «место для мира».

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Фото: REUTERS/Lisa Leutner

До сегодняшнего дня Австрия оставалась одной из трех стран ЕС, перед парламентом которой не выступил Зеленский после начала полномасштабного вторжения РФ. Еще две — Болгария и Венгрия.

