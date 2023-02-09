Зеленский — Шольцу и Макрону: Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее вернем Европе уверенный мир 9 февраля, 00:54 Зеленский, Макрон и Шольц в Париже (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool)

Украина нуждается в западном оружии для того, чтобы закончить войну, которую начала РФ. Помощь от партнеров необходима как можно скорее.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.



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«Сейчас у нас у всех, и мы это как никто чувствуем в Украине, у нас у всех очень мало времени. Я говорю не о сегодня, я говорю о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит — это об оружии, которое нужно для мира, потому что нужно остановить войну, которую развязала Россия», — отметил Зеленский.

Зеленский указал, что у Франции и Германии есть потенциал «game changer». По его словам, именно так должны выглядеть нынешние переговоры о военной помощи.

«Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир», — подчеркнул президент.

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Глава государства добавил, что Украина умеет быть мощной и благодарной, а наши друзья могут быть принципиальными и сильными.

«Я верю, что сегодня мы усилим наше единство — оборонное, политическое, санкционное. Поэтому я здесь», — подытожил Зеленский.

8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Париж, где он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.