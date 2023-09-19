Сегодня начинается Генассамблея ООН, где Зеленский выступит лично и может пересечься с Лавровым: за чем еще стоит следить 19 сентября, 07:10 Сюжет Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает на заседании Генассамблеи ООН (Фото:Пресс-служба ООН)

Во вторник, 19 сентября, начинается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН: мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке, чтобы принять участие в ежегодных обсуждениях главных проблем мира. Впервые с начала полномасштабного вторжения на Генассамблее ООН лично выступит президент Украины Владимир Зеленский — накануне он прибыл в США.

Неделя, в течение которой в заседаниях 78-й Генассамблеи ООН примут участие делегации стран на самом высоком уровне, продлится с 19 по 26 сентября. Официальная тема дебатов — Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: ускорение действий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению сформулированных в ней целей в области устойчивого развития ради мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех.

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В нью-йоркской штаб-квартире ООН в США в эти дни соберутся более 140 глав государств и правительств. Среди них прогнозируемо не будет российского диктатора Владимир Путин, а вот отсутствие лидеров Франции, Британии и Китая агентство АР называет более заметным. Эмануэль Макрон ранее обычно принимал участие в дебатах Генассамблеи, однако теперь ожидает визит короля Британии Чарльза ІІІ. Для британского премьера Риши Сунака это стало бы первой возможностью выступить на Генассамблее, однако он сослался на занятость.

Как ожидается, тема войны РФ против Украины станет одной из ключевых и в официальной части Генассамблеи, и в ее кулуарах.



«Эта неделя действительно приходится на решающий момент для мира и многосторонней системы, — отметил накануне Генассамблеи ООН глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье на сайте Европейской службы внешних действий. — Своей агрессивной войной против Украины Россия, ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН, растоптала Устав ООН. Несмотря на неоднократные призывы Генеральной Ассамблеи ООН соблюдать свои обязанности, Россия препятствует выполнению Советом Безопасности своей роли не только в Украине, но и в других местах, тем самым ставя под угрозу доверие ко всей системе ООН», — пишет Боррель.

NV напоминает, за какими важнейшими темами и событиями этой недели стоит следить — как в рамках Генассамблеи ООН, так и вне ее.

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН состоится в первый день заседаний, 19 сентября, ориентировочно в первой половине дня. Как ожидается, это будет личное выступление президента Украины — в таком случае оно станет первым визитом Зеленского в Нью-Йорк после начала полномасштабной войны России против Украины. В прошлом году украинский президент выступал на Генассамблее ООН онлайн. В нынешней речи Зеленский будет говорить об украинской формуле мира, спецтрибунале для осуждения военных преступлений РФ и о компенсациях Украине для возмещения потерь от войны, анонсировал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк 18 сентября и уже посетил в госпитале раненых украинских военных, которые проходят реабилитацию в США. Он напомнил, что во время визита в США напомнит миру об Уставе ООН, где территориальная целостность страны является ключевым принципом, как и во всех базовых международных документах. «И нужно вернуть ему [Уставу ООН] полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН», — сказал президент. «Для нас очень важно, чтобы все наши слова, все наши месседжи были услышаны», — добавил Зеленский.

Встречи Зеленского с мировіми лидерами на полях Генассамблеи. Игор Жовква подтвердил, что Зеленский использует этот визит для проведения встреч по «формуле мира». «Будет много двусторонних встреч, в том числе со странами Глобального Юга, в том числе и с других континентов. Мы по максимуму используем эту возможность визита в Нью-Йорк, который, уверены, принесет весомые результаты», — добавил Жовква. Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в США может встретиться, в частности, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Бразилии Лулой да Силвой.



Заседание Совета Безопасности ООН по Украине — его, как ожидается, проведут 20 сентября в открытом формате. Владимир Зеленский, вероятно, также примет участие в нем лично. Одной из тем Совбеза станет вопрос о привлечении России к юридической ответственности за агрессию против Украины и совершенные военные преступления. В частности канцлер Германии Олаф Шольц, как сообщает DW, намерен «рассказать обо всех ужасах войны и масштабах нарушений международного права, а также еще раз напомнить о том, что продовольственный и энергетический кризисы в мире и глобальная инфляция являются исключительно следствием российских действий». «До тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины, для нас не может быть возвращения к политике business as usual», — приводит DW цитату из речи канцлера. Однако, по словам советников Олафа Шольца, принятие каких-либо решений на этом заседании Совбеза ООН не планируется.

Присутствие россиян на Генассамблее и Совбезе ООН и возможный контакт Зеленского с Лавровым: участие в обоих мероприятиях, очевидно, примет министр иностранных дел России Сергей Лавров, приезд которого в Нью-Йорк анонсировала РФ. Мировая пресса отмечает, что в таком случае Зеленский и Лавров могут пересечься на Совбезе ООН, что станет редким случаем контакта президента Украины с представителями власти РФ за время российского вторжения. В частности немецкое агентство dpa отмечает, что все внимание будет приковано к тому, произойдет ли конфронтация между Лавровым и Зеленским в Нью-Йорке. Зеленский уже прокомментировал этот вопрос по прибытии в США пишет The Guаrdian. «Если в ООН до сих пор есть место для российских террористов, я думаю, это вопрос не ко мне, это вопрос ко всем членам ООН, — заявил президент Украины. — Я не уверен, что мы выберем формат». Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заблаговременно заявил о «нулевом» для России «выхлопе» заседаний в ООН.

Предложения по расширению и изменению формата Совета Безопасности ООН: этой темы в своей речи, как ожидается, коснется президент США Джо Байден, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы ясно дали понять, что считаем, что пришло время поднять вопрос о структуре Совета безопасности», — сказал Кирби в интервью британской The Telegraph. По его словам, состав Совбеза ООН должен быть «более инклюзивным». Издание пишет, что Байден настаивает на «пяти или шести» новых постоянных членах СБ ООН, включая, например, Индию, Бразилию, Германию и Японию. Бразилия и ЮАР также были упомянуты как возможные постоянные члены Совбеза, «однако не ясно, будут ли они иметь право вето». Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также поддержал идею сделать Совет Безопасности более репрезентативным, чтобы восстановить легитимность ООН — в частности, предоставить голос Африке. 13 сентября о реформах международных институтов в контексте предстоящей Генассамблеи ООН говорил и генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш.

Визит Зеленского в Белый дом и встреча с Байденом в Вашингтоне. Это событие пройдет вне Генассамблеи ООН, однако станет частью визит Владимира Зеленского в США. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что 21 сентября Джо Байден примет Владимира Зеленского в Белом доме. «Она [встреча] состоится в, безусловно, критическое время, поскольку Россия отчаянно ищет помощи в таких странах, как Северная Корея, для ее жестокой войны против Украины», — отметил Салливан. По мнению политолога Владимира Фесенко, среди основных тем разговора Байдена и Зеленского могут быть поставки дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16, коррупция в Украине, а также новая формула безопасности. Это будет уже второй визит Зеленского в Белый дом за время вторжения. Последний раз перед этим американский и украинский президенты встречались несколько месяцев назад на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Также ожидается встреча Зеленского в Вашингтоне с лидерами Конгресса США, которые представляют обе политические партии — демократов и республиканцев.

Программа Елены Зеленской в США. Первая леди сопровождает президента Украины во время визита. На полях Генассамблеи ООН она расскажет миру о жизни украинских детей и женщин в состоянии войны. Кроме того, в планах Зеленской встреча с семьей Клинтон, открытие выставки о разрушенном культурном наследии Украины и ряд важных двусторонних встреч, в том числе с генеральным директором ВОЗ.

