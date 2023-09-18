Зеленский в Нью-Йорке встретится с президентом Бразилии — Guardian 18 сентября, 20:44 Лула да Силва (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Президент Бразилии Лула да Силва встретится c украинским президентом Владимиром Зеленским в среду, 20 сентября, в Нью-Йорке, сообщает Guardian со ссылкой на два источника в правительстве Бразилии.

Ранее президент Бразилии отказался занять четкую позицию в войне России против Украины или передать Киеву оружие.

Также он пытался позиционировать себя как потенциальный мирный посредник между Москвой и Киевом, утверждая, что некоторые страны должны оставаться «нейтральными», если хотят достичь мира.

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Ранее СМИ сообщали, что Зеленский на этой неделе посетит Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтверждал, что 21 сентября в Белом доме состоится встреча Зеленского и Джо Байдена.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский говорил, что Зеленский встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке.

Также глава украинского государства может встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.