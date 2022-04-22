«То, что мы ожидали». В новом пакете от США очень мощные оборонительные инструменты — Зеленский 22 апреля, 01:01 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом пакете военной помощи США для Украины — мощные оборонительные инструменты для военных.

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Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для нашего государства. Благодарны за это. Этот пакет включает в себя очень мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия, снаряды, беспилотники. То, что мы ожидали», — заявил президент.

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Также Зеленский призвал ускорить поставки необходимого для Украины оружия.

«Чтобы мы могли приблизить мир», — отметил президент.

Также Зеленский добавил, что на Юге и Востоке страны оккупанты делают все, чтобы у них был повод говорить «о каких-то победах». В частности, она «загоняют» на территорию страны новые батальйонно-технические группы и пытаются начать так называемую «мобилизацию».

Напомним, что президент Владимир Зеленский в новом обращении предупредил, что российские оккупанты могут использовать паспортные данные украинцев на временно захваченных территориях, чтобы сфальсифицировать «референдум».

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