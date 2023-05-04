Лидер одной из партий Нидерландов не придет на выступление Зеленского из-за «неудачной даты» визита 4 мая, 08:33 Владимир Зеленский (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Лидер нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB) Каролин ван дер Плас не будет присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в парламенте из-за «неудачной даты» визита.

«4 мая…1 день в году, когда мы вспоминаем НАШИХ жертв войны. 1 день. Это должно быть в центре внимания 4 мая! Не Зеленский. Я думаю, что это очень некстати, что этот визит должен быть сделан СЕЙЧАС», — написала она в Twitter.

Видео дня

По ее словам, ранее на этой неделе она сообщила главе палаты, что не будет присутствовать на встрече с Зеленским.

4 мая в Нидерландах чтят память гражданских лиц и солдат, погибших в стране и в других местах мира во время Второй мировой войны и других военных операций.

Президент Владимир Зеленский после визита в Финляндию в среду, 3 мая, отправился в Нидерланды.

Это будет первый визит Зеленского в Нидерланды в статусе главы государства и один из немногих зарубежных визитов после начала полномасштабного вторжения России.