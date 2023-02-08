Зеленский призвал передать ВСУ авиацию и подарил парламенту Британии шлем украинского пилота — фото и видео 8 февраля, 15:57 Владимир Зеленский передал спикеру палаты представителей Великобритании Линдси Хойл шлем одного из украинских пилотов (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон в среду, 8 февраля, призвал дать ВСУ боевую авиацию и передал британскому парламенту подарок от украинского пилота.

«Я горжусь нашими Воздушными силами, и я привез подарок вам, Великобритания», — сказал Зеленский во время выступления в парламенте.

Президент передал спикеру палаты представителей Великобритании Линдси Хойл шлем одного из украинских пилотов. Он также вновь призвал Лондон дать Украине боевые самолеты.

Видео дня

Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

«Это шлем украинского пилота, нашего одного из самых успешных летчиков-асов. На шлеме написано: У нас есть свобода, дайте нам крылья для ее защиты», — отметил Зеленский.

Украинский лидер выразил надежду, что предоставление Украине авиации станет следующим этапом работы коалиции стран, оказывающих украинцам военную поддержку.

Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Ожидается, что в Лондоне будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.