Зеленский призвал передать ВСУ авиацию и подарил парламенту Британии шлем украинского пилота — фото и видео
Владимир Зеленский передал спикеру палаты представителей Великобритании Линдси Хойл шлем одного из украинских пилотов (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон в среду, 8 февраля, призвал дать ВСУ боевую авиацию и передал британскому парламенту подарок от украинского пилота.
«Я горжусь нашими Воздушными силами, и я привез подарок вам, Великобритания», — сказал Зеленский во время выступления в парламенте.
Президент передал спикеру палаты представителей Великобритании Линдси Хойл шлем одного из украинских пилотов. Он также вновь призвал Лондон дать Украине боевые самолеты.
«Это шлем украинского пилота, нашего одного из самых успешных летчиков-асов. На шлеме написано: У нас есть свобода, дайте нам крылья для ее защиты», — отметил Зеленский.
Украинский лидер выразил надежду, что предоставление Украине авиации станет следующим этапом работы коалиции стран, оказывающих украинцам военную поддержку.
Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.
Ожидается, что в Лондоне будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.