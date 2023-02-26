В Киев впервые приехал глава МИД Саудовской Аравии

26 февраля, 17:29
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Владимир Зеленский и глава МИД Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд в Мариинском дворце в Киеве, 26 февраля 2022 года (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и глава МИД Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд в Мариинском дворце в Киеве, 26 февраля 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в Киеве встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Видео встречи в Мариинском дворце опубликовано на страницах главы государства в соцсетях.

Это первый официальный визит главы МИД королевства в Украину со времени установления дипломатических отношений.

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«Рассчитываю на то, что этот визит придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога. Благодарю за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности. Это очень важно для нас и нашего общества», — написал Зеленский.

Зеленский и глава МИД Саудовской Аравии провели переговоры в расширенном формате. В частности, обсуждали имплементацию украинской Формулы мира, привлечение Саудовской Аравии к украинской инициативе поставки зерна в Африку и участие саудовской стороны в послевоенном восстановлении Украины, сообщается на сайте ОП.

Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил: в рамках визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи от Саудовской Аравии в размере 400 млн долларов — гумпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

Также Ермак подчеркнул, что Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН об устойчивом мире в Украине несколько дней назад.

В сентябре 2022 года при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана состоялся самый резонансный обмен пленными за все время войны России против Украины. Тогда 215 украинцев, в том числе командиры и бойцы полка Азов, защищавшие Мариуполь, обменяли на «кума Путина» Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Кроме украинских военных, были освобождены десять иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Они были доставлены в Саудовскую Аравию.

Наследный принц Саудовской Аравии также говорил Зеленскому, что Эр-Рияд готов быть посредником в переговорах о прекращении войны.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Саудовская Аравия Обмен пленными Владимир Зеленский Война России против Украины обмен пленными Азовсталь

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