В Киев впервые приехал глава МИД Саудовской Аравии 26 февраля, 17:29 Владимир Зеленский и глава МИД Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд в Мариинском дворце в Киеве, 26 февраля 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в Киеве встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.



Видео встречи в Мариинском дворце опубликовано на страницах главы государства в соцсетях.

Это первый официальный визит главы МИД королевства в Украину со времени установления дипломатических отношений.

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«Рассчитываю на то, что этот визит придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога. Благодарю за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности. Это очень важно для нас и нашего общества», — написал Зеленский.

Зеленский и глава МИД Саудовской Аравии провели переговоры в расширенном формате. В частности, обсуждали имплементацию украинской Формулы мира, привлечение Саудовской Аравии к украинской инициативе поставки зерна в Африку и участие саудовской стороны в послевоенном восстановлении Украины, сообщается на сайте ОП.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил: в рамках визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи от Саудовской Аравии в размере 400 млн долларов — гумпомощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

Также Ермак подчеркнул, что Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН об устойчивом мире в Украине несколько дней назад.

В сентябре 2022 года при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана состоялся самый резонансный обмен пленными за все время войны России против Украины. Тогда 215 украинцев, в том числе командиры и бойцы полка Азов, защищавшие Мариуполь, обменяли на «кума Путина» Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Кроме украинских военных, были освобождены десять иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Они были доставлены в Саудовскую Аравию.



Наследный принц Саудовской Аравии также говорил Зеленскому, что Эр-Рияд готов быть посредником в переговорах о прекращении войны.