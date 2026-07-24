Президент США Дональд Трамп понял, что именно страна-агрессор Россия не заинтересована в прекращении войны, которую она развязала против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованном 24 июля интервью американскому блогеру и одной из соратниц Трампа Лоре Лумер.

В частности, глава украинского государства отметил, что Россия не понимает, что украинцы защищают свои дома, а диктатор Владимир Путин хочет вновь восстановить СССР в его границах до 1991 года.

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«Украина была полностью оккупирована — как в советские времена, так и во время Второй мировой войны. Восемь миллионов украинцев были убиты. А во время Голодомора Россия убила более шести миллионов украинцев», — сказал президент Зеленский.

По словам главы украинского государства, Россия ни в коем случае не является защитницей христианства.

«Она столетиями приходит на чужие территории, уничтожает тамошние церкви, традиции и язык», — сказал президент Зеленский, также подчеркнув, что Украина всегда стремится к тому, чтобы «американцы приезжали сюда и своими глазами видели, что творит РФ».

Как заявил глава Украинского государства, с начала второго президентского срока Трампа Украина закупала оружие в США — в частности, в рамках программы PURL, — и это взаимовыгодное партнерство.

При этом благодаря поддержке Украины США получили «эксклюзивный военный опыт, не теряя своих солдат», а Вашингтон «сэкономил 20 лет разработок».

Как сообщило «Суспільне», на следующей неделе президент Зеленский посетит США , где планирует встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. По данным источников издания, поездка Зеленского в Соединенные Штаты запланирована на 28 июля. Ожидается, что в ходе визита украинский президент примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, а также проведет личную встречу с Трампом.

23 июля блогер Лора Лумер, прибывшая на этой неделе в Киев, взяла интервью у Зеленского. Она написала, что интервью состоялось в Мариинском дворце. «Не было никаких запретных тем, я не сдерживалась в своих вопросах», — заявила Лумер и пообещала опубликовать полную версию интервью с президентом Украины «уже в скором времени».

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Позже президент Зеленский сообщил в интервью Лумер , что поворотным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала короткая личная встреча, состоявшаяся в апреле 2025 года в базилике Святого Петра в Ватикане.

« Первый переломный момент у нас был в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, на мой взгляд, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения», — сказал украинский президент.