Путин стремится восстановить СССР, а гибель людей часть плана — Зеленский в интервью Алену Делону 23 сентября, 23:30 Зеленский считает, что Путин стремится восстановить СССР (Фото:Пресс-служба Кремля)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет восстановления СССР, а люди для него лишь расходный материал.

Об этом Зеленский сказал в интервью знаменитому французскому актеру Алену Делону.

«Он [Путин] прекрасно понимает, что делает. Он знает, сколько гибнет людей. Просто для него это неотделимая часть плана», - сказал Зеленский.

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При этом он считает, что Путин заставил большинство своей нации поверить в то, что он делает.

«Есть соцсети. Мы понимаем, как люди реагируют. Многим сломали мозг информационной войной, грязной информацией. Многие сошли с ума и радуются, когда нас убивают. Это выглядит страшно», — сказал Зеленский.

"Исторически они проиграют, но самую высокую цену заплатят люди на этой земле. Многое живое погибнет", — отметил он.

Зеленский сказал, что недавно украинские власти «получила тело британца, волонтера, приехавшего помогать мирному населению».

«Он был в плену. Полтора месяца они не выдавали тело. Оно было без частей», – сообщил он.

"Это показатель. Они думают, что запугивают людей. Это страшные сигналы", – сказал президент.

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