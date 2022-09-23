Путин стремится восстановить СССР, а гибель людей часть плана — Зеленский в интервью Алену Делону
Зеленский считает, что Путин стремится восстановить СССР (Фото:Пресс-служба Кремля)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет восстановления СССР, а люди для него лишь расходный материал.
Об этом Зеленский сказал в интервью знаменитому французскому актеру Алену Делону.
«Он [Путин] прекрасно понимает, что делает. Он знает, сколько гибнет людей. Просто для него это неотделимая часть плана», - сказал Зеленский.
При этом он считает, что Путин заставил большинство своей нации поверить в то, что он делает.
«Есть соцсети. Мы понимаем, как люди реагируют. Многим сломали мозг информационной войной, грязной информацией. Многие сошли с ума и радуются, когда нас убивают. Это выглядит страшно», — сказал Зеленский.
"Исторически они проиграют, но самую высокую цену заплатят люди на этой земле. Многое живое погибнет", — отметил он.
Зеленский сказал, что недавно украинские власти «получила тело британца, волонтера, приехавшего помогать мирному населению».
«Он был в плену. Полтора месяца они не выдавали тело. Оно было без частей», – сообщил он.
"Это показатель. Они думают, что запугивают людей. Это страшные сигналы", – сказал президент.
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