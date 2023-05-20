Зеленский в Хиросиме провел встречу с президентом Евросовета: о чем говорили
Зеленский и Шарль Мишель провели встречу в Хиросиме (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Как сообщает пресс-служба президента, они обсудили ход реализации рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Отдельное внимание во время встречи уделили вопросу экспортных ограничений в отношении украинской аграрной продукции со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продолжения после 5 июня.
Зеленский и Мишель обсудили также конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию мировой поддержки мирной инициативы Украины.
Лидеры скоординировали позиции накануне заседания саммита G7.
До этого Зеленский встречался с лидерами Индии, Италии и Великобритании. СМИ также сообщали, что планируется встреча Зеленского с премьером Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом.