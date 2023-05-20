Зеленский в Хиросиме провел встречу с президентом Евросовета: о чем говорили

20 мая, 15:05
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Зеленский и Шарль Мишель провели встречу в Хиросиме (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский и Шарль Мишель провели встречу в Хиросиме (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба президента, они обсудили ход реализации рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Отдельное внимание во время встречи уделили вопросу экспортных ограничений в отношении украинской аграрной продукции со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продолжения после 5 июня.

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Зеленский и Мишель обсудили также конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию мировой поддержки мирной инициативы Украины.

Лидеры скоординировали позиции накануне заседания саммита G7.

До этого Зеленский встречался с лидерами Индии, Италии и Великобритании. СМИ также сообщали, что планируется встреча Зеленского с премьером Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Евросоюз Япония Украина-ЕС Евросовет G7 Европейский совет Владимир Зеленский Саммит G7 Шарль Мишель

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