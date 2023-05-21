Зеленский и премьер Японии провели переговоры и вместе посетили музей мира в Хиросиме 21 мая, 18:21 Зеленский и Кисида посетили музей мира в Хиросиме и возложили цветы к мемориалу жертвам атомной бомбардировки (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Хиросиму на саммит G7 провел переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Президент поблагодарил Кисиду за приглашение принять участие в саммите G7 и отметил его личное лидерство в мобилизации международной поддержки Украины.

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Фото: Офис президента Украины

Зеленский также поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи объемом 7,6 миллиарда долларов, предоставление 100 грузовых автомобилей для нужд ВСУ и решение принять на лечение раненых украинских военных.

Он рассказал японскому премьеру о ситуации на фронте.

Зеленский и Кисида обсудили дальнейшие шаги по помощи Украине со стороны японского правительства, в частности по усилению материально-технических возможностей украинских сил обороны.

Также стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса.

Говорили и о привлечении японских инвестиций в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, а также в строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры.

Также Зеленский и Кисида посетили вместе музей мира в Хиросиме и возложили цветы к мемориалу жертвам атомной бомбардировки города 6 августа 1945 года. Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины