Трогательный момент. Европарламент ответил Зеленскому «Героям слава!» на его приветствие «Слава Україні!» — видео 9 февраля, 13:25 Владимир Зеленский в Европарламенте, 9 февраля (Фото:Alain Rolland/Pool via REUTERS)

Свое выступление в Европарламенте 9 февраля президент Владимир Зеленский начал с традиционного приветствия «Слава Україні!». Евродепутаты хором ответили ему на украинском " Героям слава!".

Появление Зеленского приветствовали также громкими аплодисментами.

Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель, где собрались на саммите лидеры Европейского совета.

Видео дня

Европейский совет — высший политический орган Евросоюза, включающий главы государств и правительств 27 стран — членов ЕС.

Двухдневный саммит Евросовета в Брюсселе проходит 9-10 февраля, его главными темами станут война России против Украины и ее последние события, поддержка Украины со стороны ЕС, а также итоги прошедшего 3 февраля в Киеве саммита ЕС — Украина.

Зеленский примет участие в сегодняшнем саммите лично. Среди прочего, он намерен обсудить с лидерами стран ЕС поставки Украине дальнобойного оружия, тяжелой бронетехники и другого вооружения.

Перед началом саммита президент Украины выступил с речью в Европейском парламенте в Брюсселе.