Зеленский: Для Кремля 140 млн граждан — тела, способные нести оружие в Украину. Там верховенство насилия вместо права 9 февраля, 12:46 Владимир Зеленский (Фото:Alain Rolland/Pool via REUTERS)

Российский режим год за годом уничтожал то, что Украина и союзники «видят в основе Европы». Для власти там никто не имеет значения, кроме тех, кто в кремлевских стенах, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте 9 февраля.



По его словам, Россия пытается уничтожить украинский «european way of life» [европейский образ жизни], чтобы после этого «уничтожить европейский путь как таковой» — для каждого из 27 стран-членов ЕС.

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«Мы это не позволим. Эта тотальная война, развязанная Россией, не только за территорией в той или иной части Европы. Ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул: для способности вести полномасштабную войну Кремль «абсолютно цинично, последовательно, шаг за шагом, год за годом уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы». Российский режим "сознательно инвестирует" в ксенофобию и пытается сделать в Европе нормальным «все то бесчеловечное, что было в 1930—1940 годах», добавил Зеленский.

«Священная ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в России. Там для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен, их родных и кошельков. Все остальные 140 миллионов граждан для Кремля только тела, способные нести оружие в Украину, на поле боя, держать других в повиновении или самим смиряться. Верховенство насилия и покорности — вот rules там вместо права», — подчеркнул президент.

Зеленский прибыл в Брюссель, где проходит саммит ЕС, 9 февраля. Накануне он посетил Британию, где встретился с премьером Риши Сунаком, украинскими военными и королем Чарльзом ІІІ. Затем отправился в Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцом.

