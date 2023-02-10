Три цели. Климкин объяснил, зачем Зеленский отправился в турне в Европу 10 февраля, 14:00 Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе, 9 февраля (Фото:Daina Le Lardic/European Union)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне в Европу.

В эфире Radio NV Климкин назвал тур Зеленского по Европе "критически важным".

«Это очень важная эмоция, чтобы никоим образом не допустить (а лучше сказать перебить) привычку, а в Европе оно может быть. Мы же видим, что усталости нет, но ощущение, что война идет все дальше. И это почти год в некоторых европейских обществах заходит. Перебить это - одна важная цель», — сказал бывший министр иностранных дел.

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Второй целью президента он считает усиление в Европе осознания того, что сегодняшний российский режим угрожает не только Украине, но и Европе.

«Как Зеленский говорил, европейскому образу жизни. Осознания этого в европейских обществах пока нет. Да, это прогрессирует и прогрессирует в правильную сторону, но пока нет», — отметил Климкин.

Третьей целью поездки президента он назвал формирование совместной с коллективным Западом стратегии.

«Она нам критически нужна, поскольку теперь коллективный Запад есть. Появился он только тогда, когда началась наша война и за счет американского лидерства. Нам очень важно, чтобы готовность работать с нами (не просто помогать, а работать с нами по общей стратегии — здесь и оружие, и финансовая помощь, и изоляция России) была отнюдь не меньше, чем в случае Соединенных Штатов», — сказал экс-министр, отметив, что турне Зеленского в Европу — «это очень правильный баланс к его первому визиту в Штаты».

После визита в США в конце 2022 года поездка Владимира Зеленского в Британию, Францию и Бельгию стала вторым выездом президента за границу с начала полномасштабного вторжения РФ.

8 февраля он прибыл в Великобританию, где провел официальную встречу с премьер-министром Риши Сунаком, выступил в парламенте Британии, встретился с королем Чарльзом III в Букингемском дворце, а также наблюдал за учениями украинских военных, которые проходят подготовку в Соединенном Королевстве.

По результатам встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком Зеленский сообщил о согласовании «мощного количества бронированной техники» и дальнобойного оружия.

Вечером того же дня президент Украины прибыл во Францию. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

9 февраля вместе с Макроном Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюссель. Кроме участия в саммите, он выступил в Европарламенте и сообщил о положительных решениях по истребителях для Украины, которые остались за кулисами, а также встретился с королем Бельгии. В то же время, издание Bloomberg сообщило, что лидеры Европы не дали президенту Украины обязательств по передаче авиации.