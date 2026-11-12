Зеленский сегодня встретится в Дублине с Уиткоффом и Кушнером после их переговоров с Путиным

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые в данный момент проводят переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле , состоится уже сегодня вечером в Дублине.

Об этом Зеленский сообщил во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества, пишет Интерфакс-Украина.

«Сегодня американцы находятся в Москве, а сегодня вечером они будут здесь, в Дублине. Мы обсудим с ними результаты этих переговоров, проходивших в последние несколько дней», — заявил украинский лидер.

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Зеленский подчеркнул, что переговоры американской и российской делегаций были серьезными, в частности, стороны договорились об обмене военнопленными, а также обсудили гарантии безопасности.

«Во-первых, договоренность об обмене военнопленными. Для нас важно вернуть наших людей, наших воинов из российского плена. Во-вторых, много говорилось о гарантиях безопасности, и здесь Европе действительно следует обратить внимание», — цитирует агентство президента.

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщили, что в Кремле началась встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным.

Во встрече также принимают участие помощники диктатора Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кушнер и Виткофф прибыли в Москву утром 12 ноября. После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублин, куда тот прибыл для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Ранее Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них участвовала Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.