Зеленский в Дублине начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

12 ноября, 22:55
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, Дублин, Ирландия, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Cathal McNaughton)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, Дублин, Ирландия, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Cathal McNaughton)

12 ноября в Дублине президент Украины Владимир Зеленский начал встречу со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщило издание Clash Report.

Как сообщает британский телеканал Sky News, Зеленский, Кушнер и Уиткофф намерены обсудить итоги прошедших ранее 12 ноября американо-российских переговоров в Москве — с участием диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина.

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Ожидается, что после встречи с заявлениями выступят как спецпосланники президента США, так и президент Зеленский, однако эта информация пока не подтверждена, сообщили в Sky News.

https://twitter.com/clashreport/status/2120982718678729027

Как пишет издание Kyiv Post, перед встречей с Уиткоффом и Кушнером президент Украины провел переговоры с советниками по вопросам национальной безопасности стран группы E4 — Великобритании, Германии, Франции и Италии — а также с представителями Европейской комиссии и Европейского совета.

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Кушнер и Виткофф прибыли в Москву утром 12 ноября.

Позже российские пропагандисты РИА Новости сообщили, что кортеж Виткоффа и Кушнера покинул территорию Кремля после встречи с Путиным. Она длилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Кроме того, ранее Кушнер публично выражал надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них принимала участие Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате «Украина — США — РФ», по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Дональд Трамп Владимир Зеленский Дублин Джаред Кушнер Стив Уиткофф

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