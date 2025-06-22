У Зеленского запланировано выступление на заседании ПАСЕ на следующей неделе

22 июня, 18:57
В ПАСЕ на 26 июня запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Его выступление запланировано на четверг, 26 июня.

Об этом говорится в расписании ПАСЕ.

В то же время там не указано время выступления украинского президента. Также возле его фамилии есть примечание не подтверждено.

По данным Европейской правды, визит Зеленского во Францию уже согласован с Офисом президента. Однако из-за насыщенного графика саммитов НАТО и ЕС существует вероятность изменений в планах.

19 июня Суспільне, ссылаясь на топ-дипломата ЕС, писало, что Владимира Зеленского пригласили принять участие в саммите лидеров Европейского Союза, который состоится 26−27 июня в Брюсселе. Однако его участие пока не подтверждено.

Кроме этого, 20 июня Зеленский заявил, что до сих пор не уверен, поедет ли на саммит НАТО в Гааге, однако добавил, что вероятность этого очень велика. Он также отметил, что его поездка не зависит от того, будет ли встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее AFP, ссылаясь на источник в Офисе президента, сообщало, что Зеленский планирует принять участие в саммите НАТО в Гааге.

По словам дипломатов Альянса, Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров, который устраивает король Нидерландов вечером 24 июня. На нем также может присутствовать Дональд Трамп.

Саммит лидеров стран НАТО 2025 года состоится в Гааге, Нидерланды, с 24 по 26 июня.

17 июня газета The Guardian написала, что некоторые украинские чиновники после саммита G7 в Канаде не уверены, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать на саммит НАТО. Как писало издание, украинские дипломаты остались разочарованными из-за отказа Трампа сделать приоритетом Украину на встрече G7. В Киеве также говорят, что пока нет никаких гарантий, что в Гааге будет Трамп.

