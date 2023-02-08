Борис Джонсон поприветствовал визит Зеленского в Лондон

8 февраля, 15:21
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве, 17 июня 2022 года (Фото:Офис президента)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 8 февраля, поприветствовал приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон.

«Поздравляю снова в Соединенном Королевстве, Владимир Зеленский. С нетерпением жду вашего выступления в парламенте. Украина победит», — написал он в Twitter.

Также Зеленский во время выступления в парламенте поблагодарил Джонсона за поддержку Украины с первого дня войны.

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«Великобритания, вы протянули руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать. Борис, ты обращался к другим, когда это кажется совершенно невозможным. Спасибо», — сказал украинский президент.

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Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту.

Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

https://www.youtube.com/embed/VgTQ8lmmNpE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Лондон Борис Джонсон Владимир Зеленский

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