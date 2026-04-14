«Вопрос справедливости». Зеленский высказался относительно возвращения мужчин, которые незаконно выехали из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции в Берлине, 14 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Президент Владимир Зеленский заявил, что соответствующие службы Украины и Германии должны заниматься вопросом по возвращению украинских мужчин мобилизационного возраста , которые выехали из страны, нарушив украинское законодательство.

Об этом Зеленский заявил во вторник, 14 апреля, в Берлине на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, трансляция которой велась в YouTube-канале Офиса президента.

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«Я согласен с вами относительно тех молодых людей, которые мобилизационного возраста, и которые уехали за границу. И уехали временно, но оказалось, что на годы. Многие из них уехали, нарушая соответственно украинское законодательство. Соответствующие наши службы обеих стран должны заниматься этим вопросом», — подчеркнул президент.

Президент заявил, что Вооруженные силы Украины хотели бы возвращения этих мужчин, поскольку необходима ротация.

«Наши Вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись, потому что нужен вопрос справедливости. Нашим людям на фронте нужны ротации», — указал Зеленский.

Он добавил, что «ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины и который имеет силы для этого».

13 ноября 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал его способствовать уменьшению количества молодых украинских мужчин, приезжающих в ФРГ.

«Я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины не приезжали в Германию во все больших количествах, а служили в собственной стране. Они там нужны», — заявил немецкий канцлер.

Мерц также заявил, что немецкое правительство готовит изменения в систему социальных выплат для украинских беженцев. По его словам, новые правила должны снизить объем помощи и «усилить мотивацию к трудоустройству».