Зеленский встретился с Шольцом и Штайнмайером в Берлине

14 мая, 11:14
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Президенты Украины и Германии Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи в Берлине (Фото:Christophe Gateau / Pool via REUTERS)

Президенты Украины и Германии Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи в Берлине (Фото:Christophe Gateau / Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Германию. В Берлине он встретился с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Фото официальных встреч уже публикуют СМИ.

Сначала Зеленский встретился со Штайнмайером в резиденции немецкого президента во дворце Бельвю. Позже в соцсетях Зеленский сообщил, что они обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной.

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"Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо", - написал украинский президент.

Зеленский назвал Германию верным другом и надежным союзником Украины. Так он написал в гостевой книге президентского дворца, пишет Bild. Он также поблагодарил за поддержку немецкий народ и лично Штайнмайера.

"Danke Deutschland!", — добавил он на немецком.

Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Бернд вон Jutrczenka / Pool via REUTERS
Фото: Бернд вон Jutrczenka / Pool via REUTERS
Бернд вон Jutrczenka / Pool via REUTERS
Фото: Бернд вон Jutrczenka / Pool via REUTERS
REUTERS / Michele Tantussi
Фото: REUTERS / Michele Tantussi
REUTERS / Michele Tantussi
Фото: REUTERS / Michele Tantussi
REUTERS / Michele Tantussi
Фото: REUTERS / Michele Tantussi
REUTERS / Michele Tantussi
Фото: REUTERS / Michele Tantussi
Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Christophe Gateau / Pool via REUTERS
Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS

Далее Зеленский прибыл к немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Его встретили с военными почестями, а оркестр исполнил гимн Украины.

Их встреча проходит в Ведомстве федерального канцлера в центре Берлина. После церемонии встречи состоятся переговоры в узком и расширенном кругах. По итогам встречи лидеры проведут пресс-конференцию.

А во второй половине дня они вместе полетят в Аахен, где украинскому президенту вручат премию Карла Великого.

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REUTERS / Lisi Niesner
Фото: REUTERS / Lisi Niesner
REUTERS / Lisi Niesner
Фото: REUTERS / Lisi Niesner
REUTERS / Lisi Niesner
Фото: REUTERS / Lisi Niesner
REUTERS / Lisi Niesner
Фото: REUTERS / Lisi Niesner
REUTERS / Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch
REUTERS / Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch
REUTERS / Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch
REUTERS / Michele Tantussi
Фото: REUTERS / Michele Tantussi
REUTERS / Michele Tantussi
Фото: REUTERS / Michele Tantussi
REUTERS / Michele Tantussi
Фото: REUTERS / Michele Tantussi

Из-за визита Зеленского в Берлине приняли серьезные меры безопасности: дежурит много полиции, а на крышах снайперы.

REUTERS / Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch
REUTERS / Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch
REUTERS / Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch
REUTERS / Nadja Wohlleben
Фото: REUTERS / Nadja Wohlleben
REUTERS / Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch
REUTERS / Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин ночью и приехал в штаб-квартиру Минобороны.

До этого он был с визитом в Риме, где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони и президентом страны Серджо Маттареллой, а также встретился с Папой Римским.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Германия Франк-Вальтер Штайнмайер Берлин Украина-Германия Владимир Зеленский Война России против Украины

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