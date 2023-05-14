Зеленский встретился с Шольцом и Штайнмайером в Берлине 14 мая, 11:14 Президенты Украины и Германии Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи в Берлине (Фото:Christophe Gateau / Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Германию. В Берлине он встретился с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Фото официальных встреч уже публикуют СМИ.

Сначала Зеленский встретился со Штайнмайером в резиденции немецкого президента во дворце Бельвю. Позже в соцсетях Зеленский сообщил, что они обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной.

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"Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо", - написал украинский президент.

Зеленский назвал Германию верным другом и надежным союзником Украины. Так он написал в гостевой книге президентского дворца, пишет Bild. Он также поблагодарил за поддержку немецкий народ и лично Штайнмайера.

"Danke Deutschland!", — добавил он на немецком.

Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS

Фото: Бернд вон Jutrczenka / Pool via REUTERS

Фото: Бернд вон Jutrczenka / Pool via REUTERS

Фото: REUTERS / Michele Tantussi

Фото: REUTERS / Michele Tantussi

Фото: REUTERS / Michele Tantussi

Фото: REUTERS / Michele Tantussi

Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS

Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS

Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS

Фото: Christophe Gateau / Pool via REUTERS

Далее Зеленский прибыл к немецкому канцлеру Олафу Шольцу. Его встретили с военными почестями, а оркестр исполнил гимн Украины.

Их встреча проходит в Ведомстве федерального канцлера в центре Берлина. После церемонии встречи состоятся переговоры в узком и расширенном кругах. По итогам встречи лидеры проведут пресс-конференцию.



А во второй половине дня они вместе полетят в Аахен, где украинскому президенту вручат премию Карла Великого.

Фото: REUTERS / Lisi Niesner

Фото: REUTERS / Lisi Niesner

Фото: REUTERS / Lisi Niesner

Фото: REUTERS / Lisi Niesner

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS / Michele Tantussi

Фото: REUTERS / Michele Tantussi

Фото: REUTERS / Michele Tantussi

Из-за визита Зеленского в Берлине приняли серьезные меры безопасности: дежурит много полиции, а на крышах снайперы.



Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS / Nadja Wohlleben

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS / Fabrizio Bensch

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин ночью и приехал в штаб-квартиру Минобороны.

До этого он был с визитом в Риме, где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони и президентом страны Серджо Маттареллой, а также встретился с Папой Римским.