Полиция Германии начала расследование из-за утечки о планах Зеленского посетить Берлин 4 мая, 17:05 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Немецкая полиция начала расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить Берлин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Берлина.

Правоохранители напомнили, что 3 мая СМИ опубликовали конфиденциальную информацию о визите Зеленского со ссылкой на заявление неназванного немецкого полицейского.

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Полиция Берлина подчеркнула, что не предоставляла официальной информации, которая бы ставила под угрозу предстоящий визит Зеленского, и только подтвердила, что такой визит когда-нибудь будет.

«Информация об оперативном планировании, мерах безопасности или ходе визита не предоставлялась и не будет предоставляться — как обычно в таких случаях», — заверили правоохранители.

Начальник полиции Барбара Словик назвала недопустимым, что «один сотрудник портит репутацию берлинской полиции таким позорным образом, как на национальном, так и на международном уровнях».

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца.

На следующий день, 14 мая, по данным журналистов, он отправится в Ахен, где ему будет вручена премия Карла Великого. После этого он вернется в Украину.

По данным СМИ, власти Украины были разочарованы раскрытием деталей возможного визита Зеленского в Берлин и рассматривают возможность отменить поездку президента в Германию.