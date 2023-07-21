После слов о «нездоровом сарказме». Почему Зеленский уволил «незаурядного дипломата» Пристайко — Климкин 21 июля, 12:15 NV Премиум Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко посол Украины в Великобритании (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Это произошло вскоре после того, как дипломат назвал «нездоровым сарказмом» заявление Зеленского о благодарности за поддержку Украины министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, которое звучало так: «Можем утром просыпаться и лично благодарить».

Видео дня

Может ли быть связано увольнение Пристайко с критикой президента, в эфире Radio NV ответил бывший министр иностранных дел Павел Климкин:

«Я не думаю, что увольнение напрямую связано с этой цитатой от Вадима. Тем более, что ее можно понимать совершенно по-разному. Поэтому, наверное, какие-то есть планы. И мы на это посмотрим. <...> Я на самом деле не думаю, что какая-то цитата, тем более выдернутая из контекста, послужила [поводом] для увольнения», — отметил Климкин.

Часть экспертов указывают, что Зеленский не терпит критики в свой адрес, а потому уволил Пристайко. Однако Климкин не совсем с ними согласен: