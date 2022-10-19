После слов об убийстве россиян. Зеленский уволил посла Украины в Казахстане

19 октября, 06:37
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Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (Фото:Посольство Украины в Казахстане/Facebook)

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (Фото:Посольство Украины в Казахстане/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Об этом говорится в Указе № 723/2022 от 18 октября.

«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — говорится в указе.

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В интервью казахстанскому блоггеру Диасу Кузаирову 21 августа посол Украины сказал: «Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. Позже посол Украины извинился за свои слова.

Россия требовала от Казахстана выслать дипломата, но Астана попросила Киев заменить его, заявив, что такие комментарии неприемлемы для страны с большим российским меньшинством.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Казахстан Украина-Казахстан Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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