«Спокойно и на результат». Зеленский установил дедлайн для вступления в ЕС — Кулеба 18 июля, 17:48 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay)

Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Европейский союз. Но его не будут раскрывать.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу», — отметил он.

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По его словам, решение о вступлении зависит от Европейского союза, а не только от Украины.

«Если мы озвучим дедлайн, можно так напугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать», — добавил Кулеба.

2 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

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