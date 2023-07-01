Зеленский упрекнул партнеров из-за затягивания с подготовкой украинских пилотов на F-16 1 июля, 16:31 Зеленский упрекнул партнеров из-за затягивания с подготовкой украинских пилотов (архивное фото) (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен затягиванием с графиком подготовки украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве 1 июля, отвечая на вопрос о графиках поставок F-16 Украине.

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«У меня такие же вопросы, которые вы задали, к нашим уважаемым партнерам. Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет, с этим затягивают. Для чего они это делают, мне неизвестно», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.