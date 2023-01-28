Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы противодействовать обстрелу мирных городов — Зеленский 28 января, 22:54 Зеленский заявил, что Украине нужны дальнобойные ракеты (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужны дальнобойные ракеты, чтобы противодействовать попыткам РФ обстрелять мирные города.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в субботу. Он напомнил, что сегодня россияне убили троих людей в Константиновке Донецкой области.

«Сегодня в 9.15 российская армия произвела обстрел нашего города Константиновка Донецкой области. Враг применил ракеты С-300. По жилому сектору. На данный момент — 17 фамилий в списке пострадавших. 14 – ранены. Три человека погибли», — сказал президент.

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По его словам, российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома.

"Такие обстрелы, к сожалению, являются повседневностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами", - сказал он.

Поэтому Зеленский призвал союзников предоставить Украине дальнобойные ракеты.

«Прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города», — сказал Зеленский.