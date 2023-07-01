Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности ради НАТО — Зеленский 1 июля, 23:55 Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Киеве, 1 июля 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности ради членства в НАТО и не согласится на переговоры по линии 24 февраля.

«Что касается компромиссов по НАТО и о компромиссах по границам. Не много ли компромиссов для одного государства?», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Киеве в субботу, 1 июля.

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Зеленский отметил, что по НАТО Украина ожидает четкого приглашения к вступлению на Вильнюсском саммите.

«Что касается НАТО. Я могу только еще раз подчеркнуть: нам нужен на Вильнюсском саммите очень четкий понятный сигнал, что Украина может стать и имеет право стать равноправным членом НАТО после войны. Это и есть приглашение. Очень практичный шаг. Для нас это было бы очень и очень важно», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что гарантии безопасности нужны Украине пока она не станет членом НАТО, но они не являются альтернативой вступления в Альянс.

Относительно возможности переговоров после выхода на линию разграничения 24 февраля 2022 года, то Зеленский отметил, что Украина готова к дипломатии только после выхода на границы 1991 года.

«Готовы ли мы к дипломатическому урегулированию в том числе и на границах 24 февраля. Это не наши границы, которые были 24 февраля. Там была контактная линия между нами и оккупантами. И поэтому мы еще раз подчеркнем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах — согласно международному праву», — сказал президент.