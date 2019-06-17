Зеленский: Украина будет сотрудничать с НАТО для безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях
Вчера, 22:54
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать со странами НАТО для обеспечения свободы мореплавания и безопасности в Черном и Азовском морях.
Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макрона в Париже.
Зеленский также поблагодарил за твердую и последовательную позицию Франции в осуждении акта агрессии РФ в Азовском море и в Керченском проливе.