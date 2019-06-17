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Зеленский: Украина будет сотрудничать с НАТО для безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях

Вчера, 22:54
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Зеленский: Украина будет сотрудничать с НАТО для безопасности мореплавания в Черном и Азовском морях - фото

REUTERS / Philippe Wojazer

Макрон и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать со странами НАТО для обеспечения свободы мореплавания и безопасности в Черном и Азовском морях.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макрона в Париже.

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Зеленский также поблагодарил за твердую и последовательную позицию Франции в осуждении акта агрессии РФ в Азовском море и в Керченском проливе.

Теги:   Франция Владимир Зеленский НАТО Керченский пролив Российская агрессия

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