Зеленский встретится с лидерами ЕС на фоне решения о разблокировании кредита на €90 млрд (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в неформальной встрече лидеров ЕС на Кипре, где ключевой темой станет разблокирование кредита Украине на €90 млрд.

Об этом в четверг, 23 апреля, пишет Politico.

Там отметили, что во время неформального ужина лидеров ЕС на Кипре, который сначала должен был быть посвящен войне на Ближнем Востоке и энергетическим вопросам, главной темой станет поддержка Украины после решения разблокировать кредит на 90 миллиардов евро.

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По данным издания, встреча состоится вечером в курортном городе Айя-Напа: участники начнут прибывать в 17:15 по брюссельскому времени, после чего в 18:30 состоится разговор с президентом Украины, а в 19:15 запланирован рабочий ужин. По его завершению предусмотрено короткое общение с прессой, подчеркнули там.

Ожидается, что Зеленский лично примет участие в мероприятии, хотя ранее планировалось его подключение онлайн, подтвердил изданию президент Европейского совета Антониу Кошта.

«Мы будем иметь честь лично приветствовать президента Зеленского в этот особенно важный момент», — сказал он.

Кошта подчеркнул, что Европа уже доказала свою способность поддерживать Украину и продолжит это делать в ближайшие годы — столько, сколько потребуется.

22 апреля сообщалось, что послы ЕС на заседании согласовали выделение Украине кредита на 90 млрд евро и одобрили 20-й пакет санкций против России. Окончательное утверждение решений ожидается после письменной процедуры Совета ЕС, которая должна завершиться 23 апреля.

Ранее законодательный акт об изменениях регламента для предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

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22 апреля сообщалось, что Украина закончила ремонт нефтепровода Дружба и возобновила его работу.

