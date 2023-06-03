«У меня короны нет». Зеленский заявил о готовности посетить страны Латинской Америки 3 июня, 17:58 Владимир Зеленский (Фото:Кадр из видео Офиса Президента/Youtube)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить страны Латинской Америки для развития диалога относительно войны России против Украины. Об этом глава государства заявил в интервью латиноамериканским СМИ.

Президент добавил, что во время войны будет трудно посетить другой континент, однако он готов это сделать.

Зеленский также заявил о том, что неоднократно просил лидеров стран Латинской Америки о встрече, в том числе и президента Бразилии Лула да Силву, однако пока этого не произошло.

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«Если вы не имеете возможности приехать к нам, ничего страшного, у меня короны нет, и я очень простой человек, я буду у вас. Давайте вместе проговорим наши шаги вперед».

Он отметил, что главными темами для обсуждения будет война России против Украины, украинская формула мира и диалог о том, «кто такой Путин».

«Для меня нужно, чтобы как можно больше стран поддержало Украину или не поддержали Россию в данной ситуации… Для меня очень важно, чтобы люди понимали все детали происходящего, чтобы люди были вовлечены. Бразилия — это большое государство — представительница Латинской Америки, я хочу, чтобы Бразилия была на уровне других государств в формуле мира», — подчеркнул Зеленский.

Бразилия заняла нейтральную позицию относительно развязанной Россией полномасштабной войны против Украины. Время от времени да Силва утверждал, что Зеленский, США и европейские страны якобы несут общую ответственность за вторжение РФ.

Однако 1 июня Президент Бразилии Лула да Силва неожиданно осудил вторжение России в Украину.

Ранее, 25 мая бразильский чиновник заявил, что исключил любое усиление поддержки Киева в войне с Россией и работал над «мирными инициативами», заявляя о желании стать посредником между Киевом и Москвой.