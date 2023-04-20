Зеленский призвал обсудить во время Рамштайна дальнобойное оружие для Украины 20 апреля, 16:00 Зеленский во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве в четверг, 20 апреля (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский считает, что союзники Украины на встрече в формате Рамштайн 21 апреля должны обсуждать предоставление украинской армии долгожданного дальнобойного оружия.

Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, в четверг, 20 апреля.

Зеленский подчеркнул, что это важный Рамштайн ввиду того, "к чему Украина готовится".

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"Некоторые вещи надо немного ускорить, чтобы соответствующее оружие, которое усилит нашу армию, пришло быстрее, чем запланировано. Я думаю, что важно обсудить то оружие, которое Украина так долго ожидает. Соответственно это тренинг между миссиями наших пилотов, дальнобойное оружие, очень конкретное, с очень конкретными партнерами, с очень конкретным количеством", – заявил глава государства.

Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 21 апреля 2023 года.