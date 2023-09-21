Визит Зеленского в США: спикер Палаты представителей отказался организовывать его встречу с законодателями — NYT 21 сентября, 14:16 Кевину Маккарти грозит отстранение, если он не поддержит приоритеты своих соратников, в том числе прекращение финансирования Украины (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти планирует личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он отказался организовывать встречу украинского президента с рядовыми парламентариями, что отражает сопротивление республиканцев продолжению помощи Киеву, пишет New York Times.

Издание пишет о шатком положении Маккарти, вызвавшего гнев правого крыла республиканцев в связи с федеральными расходами. Ему грозит отстранение, если он не поддержит приоритеты своих соратников, в том числе прекращение финансирования Украины.

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Отмечается, что эта ситуация контрастирует с тем, как Зеленского готовятся принимать в Сенате, где сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, организовал закрытое заседание в Капитолии для всех 100 сенаторов. Членам палаты представителей, которые хотят услышать мнение Зеленского напрямую придется встретится с ним за пределами Капитолийского холма — в Национальном архиве 21 сентября.

NYT подчеркивает, что нынешний визит президента Украины проходит на фоне протестов десятков республиканцев против последней просьбы президента Байдена о выделении 24 миллиардов долларов на дополнительную военную и гуманитарную помощь для Украины.

Издание напоминает, что в конце прошлого года Зеленский обратился к Конгрессу с призывом профинансировать передачу критически важных боеприпасов и систем вооружения. Он изобразил войну как экзистенциальное противостояние между российско-иранской осью и Западом и заверил скептиков, что «ваши деньги — это не благотворительность», а на следующий день Конгресс одобрил законопроект о расходах, который включал помощь Украине в размере 45 миллиардов долларов.

Однако нынешний визит Зеленского, пишет NYT, проходит в гораздо более напряженной политической обстановке.

«Треть республиканцев в Палате представителей проголосовали за сокращение расходов Украины в последние месяцы, в то время как блок из более чем 40 правых сторонников жесткой линии пригрозил бойкотировать любой законопроект о расходах, который включает в себя „чек без указания суммы“ для Украины», — говорится в статье.

NYT также напоминает, что небольшая группа противников-республиканцев не позволила Сенату и Палате представителей провести законопроекты о расходах.

Издание подчеркивает, что Маккарти, который всего несколько месяцев назад решительно говорил о своей приверженности Киеву, «вместо того, чтобы расстелить красную дорожку для украинского президента» теперь говорит, что Зеленский должен убедить его, что поддержка борьбы с Россией стоит денег и времени Конгресса.

«Зеленского разве выбирали в Конгресс? Он что, наш президент? Я не должен ему ничего обещать… У меня к нему [Зеленскому] есть вопросы. Где подотчетность по поводу средств, которые мы уже потратили? Каков план победы? Думаю, это то, что хотят узнать американцы», — заявил Маккарти журналистам 19 сентября.

NYT отмечает, что правое крыло республиканской партии все смелее восстает против соглашения, которое он заключил с президентом Байденом этой весной, которое устанавливает лимиты расходов в обмен на приостановку действия потолка госдолга. Хотя до этого Маккарти говорил, что поддерживает борьбу Украины против России, в июне он заявил, что выступает против выделения дополнительных средств для этой цели, а на этой неделе одобрил меру по сокращению расходов, разработанную консервативными и умеренными республиканцами, согласно которой дополнительных средств для помощи Киеву выделяться не будет.

Издание отмечает, что эта позиция Маккарти не совпадает с позицией болшинства республиканце в Палате представителей и позицией сенатора Митча МакКоннелла — лидера республикаского меньшинства в Сенате. По их словам помощь Киеву путем финансирования стабильных поставок оружия является моральным императивом, а Зеленский мог бы помочь убедить их более скептически настроенных коллег в этой необходимости, если бы только спикер дал ему шанс.

NYT приводит слова члена Палаты представителей Майка Симпсона, республиканца, избранного от штата Айдахо, который заявил, что Зеленский «мог бы прийти и объяснить им, что поставлено на карту», «потому что я не думаю, что некоторые люди понимают, о чем здесь идет речь».

Также в статье приводится позиция члена Палаты представителей, республиканца, избранного от штата Небраска, Джона Бэкона, который заявил, что Зеленскому нужен шанс убедить скептиков.

«Его страна — жертва; Россия — захватчик. Для меня есть полная моральная ясность в том, что мы должны поддерживать Украину. Так что я просто думаю, что если он заговорит, если ему удастся убедить несколько человек, то это того стоит», — сказал г-н Бэкон.

В то же время, противники помощи Украине заявляют, что Зеленский мало что может сказать, чтобы изменить их мнение, пишет NYT.

«Нет. Я твердо придерживаюсь политики „Америка прежде всего“, когда дело касается финансирования правительства и обеспечения того, чтобы у нас были средства для поддержки нашей национальной обороны», — ответила член Палаты представителей Кэт Каммак, республиканка, избранная от штата Флорида, когда ее спросили, сможет ли Зеленский убедить ее пересмотреть свое возражение.

В статье также говорится, что несколько противников помощи Украине в Сенате уже заявили, что не планируют присутствовать на утреннем заседании 21 сентября, на котором должен выступить Зеленский.

«Он собирается прийти и доказать, что ему нужна дополнительная помощь. Я буду тем, кто скажет: „Если вы хотите от нас большей помощи, ЕС должен помочь вам“. Должны внести свою лепту», — сказал сенатор Майк Браун, республиканец, избранный от штата Индиана.

В результате Зеленскому придется попытаться изложить свою позицию в относительной пустоте и в сжатые сроки: полномочия администрации на отправку оружия в Украину истекают 30 сентября, в конце финансового года, подытоживает издание.

