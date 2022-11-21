Зеленский заявил, что удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины равнозначны применению оружия массового поражения 21 ноября, 16:08 Зеленский заявил, что Россия ведет геноцидную политику в Украине (Фото:ОП)

Президент Украина Владимир Зеленский назвал удары войск РФ по объектах энергетической инфраструктуры Украины равнозначными применению оружия массового поражения.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО.

«Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой — это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление», — отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что каждая цивилизованная страна заинтересована в том, чтобы российские террористы больше не смогли унести жизни людей.

«Каждому из наших государств требуется гарантированная защита от любых российских ракет и от любых диверсий против объектов инфраструктуры. Каждый из нас считает справедливым, чтобы виновные в военных преступлениях, депортациях и любых проявлениях геноцидной политики отвечали перед судом. Все мы хотим, чтобы нигде в Европе не было сожженных городов и руин вместо нормальной жизни», — добавил украинский президент.

Зеленский также заявил, что будет правильным, если страны-члены НАТО признают в своих парламентах Россию государством-спонсором терроризма.

С начала октября Россия систематически наносит ракетные удары по объектам критической инфраструктуры во всех областях Украины.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины в начале октября начались веерные отключения света. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

Последний массированный удар был зафиксирован 15 ноября. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.





