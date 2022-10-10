Расскажет о терактах РФ. Зеленский договорился с Шольцем о созыве срочного заседания группы G7 10 октября, 12:35 Владимир Зеленский (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

На фоне массированного обстрела страной-агрессором РФ украинских городов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с немецким канцлером Олафом Шольцем о созыве срочного заседания группы G7.

«Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы», — говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

По его словам, запланировано его выступление, в котором он расскажет о терактах РФ.

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"Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - написал он.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

