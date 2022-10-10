Расскажет о терактах РФ. Зеленский договорился с Шольцем о созыве срочного заседания группы G7

10 октября, 12:35
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

На фоне массированного обстрела страной-агрессором РФ украинских городов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с немецким канцлером Олафом Шольцем о созыве срочного заседания группы G7.

«Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы», — говорится в сообщении Зеленского в Twitter.

По его словам, запланировано его выступление, в котором он расскажет о терактах РФ.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1579393964167528449?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1579393964167528449%7Ctwgr%5Eb6a3a7a5cf4de359848ab26c759a9609152d13a5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F10%2F10%2F7371127%2F

"Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - написал он.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

https://www.youtube.com/watch?v=nmFbZ2CfYmY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   G7 Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X