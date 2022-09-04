Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен: о чем говорили

4 сентября, 14:25
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Зеленский провел телефонный разговор с фон дер Ляйен (Фото:REUTERS / Johanna Geron / Pool; Офис президента Украины)

Зеленский провел телефонный разговор с фон дер Ляйен (Фото:REUTERS / Johanna Geron / Pool; Офис президента Украины)

В воскресенье, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, раскрыв детали разговора.

В частности, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС.

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Зеленский также подчеркнул необходимость подготовки восьмого пакета санкций, который должен содержать запрет на выдачу виз гражданам РФ.

Кроме того, речь шла об ограничении цен на российскую нефть, а также евроинтеграцию Украины.

«Скоординировали с президентом Еврокомиссии шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продажи нефти и газа. Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций», — рассказал Зеленский в Twitter.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1566377769096953858
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Украина-ЕС Евроинтеграция Санкции против России Санкции Запада Западные санкции Владимир Зеленский Российская нефть Офис президента Украины Урсула фон дер Ляйен

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